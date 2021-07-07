240 южноуральцев получили положительные анализы на коронавирус

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7 июля 2021, 10:01 Анна Поперечная

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

В Челябинской области продолжается рост заболеваемости и смертности от COVID-19.

Региональный минздрав опубликовал ежедневную статистику, согласно которой за минувшие сутки скончались 12 человек: 9 – от коронавируса, трое – от сопутствующих заболеваний. Выявлено 240 новых случаев заражения.

Лечение проходят 2649 человек. Ежедневно медики проводят более 9 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. Напоминаем телефоны горячей линии министерства здравоохранения Челябинской области – 8 (351) 240-15-16, телефон горячей линии по вопросам граждан – 8-800-201-41-88.

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