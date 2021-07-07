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Ушёл из жизни на 99-м году индийский актёр Дилип Кумар

, 09:56

Ушёл из жизни на 99-м году индийский актёр Дилип Кумар
pixabay.com

Не стало индийского актера Дилипа Кумара. Он не дожил до 99 лет. Трагической новостью поделился друг его семьи Файсал Фаруки. Об этом он сообщил в Twitter.

По информации Press Trust of India, которое в своем материале ссылается на лечащего врача киноактера, Кумар ушел из жизни сегодня, 7 июля, рано утром. Отмечается, что он болел в течение долгого периода времени. О COVID-19 речь не идет.

“С тяжелым сердцем и глубокой скорбью объявляю о кончине нашего дорогого Дилипа несколько минут назад”, - сообщил Фаруки.

Индийский премьер Моди назвал Кумара легендой кинематографа. Он выразил соболезнования близким актера. Отметим, что Кумар был в том числе кинопродюсером и режиссером. За свою жизнь он принял участие в съемках 63 фильмов. Среди них “Шакти”, “Великий могол", "Рам и Шиам”.

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