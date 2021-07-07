В Хабаровском крае селяне предпочитают безработицу официальному трудоустройству

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7 июля 2021, 09:56

Жители сел нижнего Амура в Хабарвоском крае предпочитают безработицу официальному трудоустройству. С таким нонсенсом столкнулись представители рыбодобывающих компаний: местные или пьют, или не хотят работать. В итоге на рыбоперерабатывающих заводах от силы работает 10-15 % местного населения.

- Местные жители не всегда хотят идти работать на промысел. Проще использовать труд приезжих, потому что когда начинается путина, а он перед этим получил аванс, то, когда начинается рыба, ты его не увидишь, потому что «загул». 10-15 % местных берут, не больше, - рассказал глава села Маго (Николаевский район) Владислав Мавровский.

Впрочем, не всегда виной всему «зеленый змий». Арифметика по-нижнеамурски: зачем работать официально за 30 тысяч в месяц, если за пару месяцев можно заработать до двух миллионов рублей?

- Люди не привыкли работать. Не хотят. Они хотят только получать деньги. Речка приучила к тому, что можно взять много денег по-быстрому. К тому же, если я не работаю, соответственно, у меня появляются всевозможные преференции: садик бесплатно, за квартиру трехкомнатную благоустроенную я плачу 100 рублей, а остальное мне компенсируют, потому что я безработный. А если я прихожу на работу с зарплатой в 27 тысяч рублей, то тогда за ребенка в садике надо 10 тысяч заплатить, за квартиру 11 тысяч. А на что жить? Поэтому я буду работать на себя, а государство мне еще будет доплачивать. Вот так рассуждают, - привел пример Владислав Мавровский.

Из-за такого подхода в селах, где зафиксирована высокая безработица, невозможно найти исполнителей даже на оплачиваемые общественные работы.

Решить проблему может помочь иной принцип подхода к распределению водно-биологического ресурса для рыбодобывающих предприятий.

- Логика очень простая: официально трудоустроенный местный житель – это автоматически минус один браконьер на реке. Только зарплата должна быть сопоставима с тех доходом, который можно получить браконьерским путем. Поэтому если предприятие берет на себя социальную ответственность и трудоустраивает местное население, то оно вправе рассчитывать на определенный ресурс, - поделился председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края Максим Бергеля.

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