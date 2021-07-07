Власти Сахалинской области заявили о планах газифицировать курильские острова Итуруп и Кунашир в 2023 году

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7 июля 2021, 09:12 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В 2023 году реализуют планы по газификации курильских островов Итуруп и Кунашир. Данная информация поступила от пресс-службы правительства Сахалинской области.

Ранее Итуруп посетил Виталий Маркелов, являющийся зампредседателя правления "Газпрома". Отмечается, что на этом острове в районе села Китового запуск системы приема, хранения и регазификации высокотехнологичного экологически чистого топлива намечен на период с октября по декабрь 2023 года.

Кроме того, подобную систему запустят на Кунашире. Проектирование запланировано на будущий год. Подчеркивается, что посредством трубопроводов снабдить газом отдаленные районы региона не представляется возможным. С этой целью задействуют автономную газификацию, используя сжиженный природный газ. Об этом заявил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко.

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