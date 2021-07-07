Ксения Бородина поддержала Влада Кадони в конфликте с Ольгой Бузовой

Аргументы Недели → Общество 13+

7 июля 2021, 08:49 Анастасия Иванова

Фото из интернета

Все началось с того, что Бузова отписалась в соцсетях от всех бывших коллег, и конфликт развивается уже несколько дней. Кадони был возмущен «лицемерием» Ольги и открыто высказался об этом. Чтобы не порочить свое имя, экс-ведущая «Дома-2» тоже дала свой ответ на данную ситуацию.

И казалось бы конфликт исчерпан, и говорить уже не о чем, но тут вмещалась Ксения Бородина. 38-летняя телеведущая поддержала сторону Влада.

«Я давно дружу с Владом и знаю, какой он человечище. Он никогда не подведет, не будет мыслить корыстно и не станет строить из себя жертву. У него, как и у меня, обостренное чувство справедливости», — высказалась Бородина.

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