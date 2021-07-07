Жители Владивостока в сентябре смогут разглядеть город по-новому

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7 июля 2021, 08:29

Видовая площадка на сопке Бурачка во Владивостоке должна быть готова в сентябре — именно тогда запланировано её открытие. Подрядчик работает по графику, хотя на вершину невозможно поднять тяжёлую технику. На одном из участков уже смонтирован крепкий каркас под деревянный настил.

Для будущего настила строители вручную пробурили 40 оснований. В день удаётся бурить всего по 4 отверстия, используя кирки и буровую установку. Для доставки на вершину стройматериалов и инструментов рабочие изобрели деревянный «фуникулёр», способный держать вес до 200 килограммов.

«Это первые работы такого уровня во Владивостоке. Буровую установку на сопку ещё никто не поднимал, но мы попробовали. Пока всё получается», — рассказывает начальник участка Дмитрий Непостаев. Как сообщил руководитель Дирекции общественных пространств Салават Галиев, на первом этапе благоустройства сопки Бурачка строители должны возвести лестницу к видовой, построить подпорную стену, сделать парковку, провести озеленение, смонтировать освещение и установить малые архитектурные формы. На каждом этапе будет учитываться естественный ландшафт и существующие зелёные насаждения. Сопка Бурачка считается культовым местом Владивостока — отсюда открывается красивейший вид на весь город. Неравнодушные горожане в течение нескольких последних лет высаживали здесь деревья и кустарники, следили за чистотой, ухаживали за тропой. В прошлом году территория вошла в число победителей рейтингового голосования, которое проводилось в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Проект благоустройства был разработан с учётом пожеланий горожан.

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