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Диетолог Бобровский рекомендовал не пить в жару газированные напитки

, 07:41 Источник: Радио Sputnik

Диетолог Бобровский рекомендовал не пить в жару газированные напитки
pixabay.com

Врач-диетолог Андрей Бобровский назвал обычную воду лучшим напитком, обеспечивающим организм нужным количеством жидкости. Он рекомендовал добавить в воду какой-либо фрукт, например, лимон или апельсин.

Специалист отметил, что утолить жажду могут несладкие напитки. Он призвал выбирать квас, в котором содержится мало сахара. При этом врач посоветовал российским гражданам не употреблять в жаркую погоду сладкие газированные напитки.

Также специалист подчеркнул, что весьма сложно контролировать количество газировки, которую выпивает человек. Употребляя такие напитки, сказал Бобровский, напиться не удастся. По его словам, речь идет в том числе о пакетированных соках.

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