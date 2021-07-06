Сын Алексея Венедиктова пройдет службу в армии на Рублевке

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6 июля 2021, 22:34 Источник: aif.ru

Фото: соцсети

Сын главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова будет служить на Рублевке. Сообщается, что вопрос с призывником решался на уровне руководства Минобороны.



Алексей Венедиктов-младший в 2017 году обучался в престижном английском учебном заведении Kent College. Это обстоятельство позволяло ему тогда избежать попадания в ряды российской армии.



В 2019 году стало известно, что Алексей перебрался в Москву. Позже сообщалось, что он на платной основе поступил на очную форму обучения в РЭУ имени Плеханова по направлению «Гостиничное дело». Весной 2021 года Венедиктова-младшего отчислили за неуспеваемость.



Уже 4 июня молодой человек должен был отправиться на службу в сухопутные войска, но так и не явился в военкомат. В настоящее время стало известно, что сын главного редактора «Эхо Москвы» будет проходить службу на 147-й автобазе Министерства обороны, расположенной на Рублевском шоссе.





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