Столичные музеи выступили с инициативой создать у себя COVID-free зоны

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6 июля 2021, 22:02

Фото: АГН «Москва» / Мобильный репортер

Директора московских музеев выступили с инициативой по введению COVID-free зон в своих организациях и предложили предоставить места для создания пунктов вакцинации на своей территории.



В музее-усадьбе «Кусково» готовы организовать COVID-free зону уже со следующей недели. Таким образом, попасть в павильоны можно будет только по QR-коду или отрицательному ПЦР-тесту.



«К идее организации COVID-free зон мы относимся положительно, готовы присоединиться к ней уже с начала следующей недели. Мы понимаем, что это может доставить некоторые неудобства некоторым нашим посетителям, однако это оптимальное решение, учитывая опасность распространения коронавируса», — рассказал директор музея-усадьбы «Кусково» Сергей Авдонин.



Позитивно реагируют на нововведения и в Государственном академическом театре имени Моссовета – идея создания COVID-free зон активно обсуждается.



Ранее музей-заповедник «Царицыно» предложил создать зоны, свободные от коронавируса. Как рассказала директор Елизавета Фокина, попасть в музей теперь можно будет только со специальным QR-кодом.



По ее словам, в «Царицыно» уже давно действует система покупки онлайн-билетов.



«Сейчас система дорабатывается с тем, чтобы желающий попасть в музей заранее понимал, есть ли у него QR-код, безопасен ли он будет для окружающих», – сказала Елизавета Фокина, пояснив, что планировать поход в музей будет рекомендовано тем, у кого уже есть эти коды.



Елизавета Фокина отметила, что с 7 июля QR-коды будут проверяться на входе в музей - на их основании будут пропускать посетителей. Она сообщила, что на сегодняшний день прививки от коронавируса поставили около 55% сотрудников «Царицыно».



Фокина уточнила, что некоторые люди сейчас находятся в отпусках, а у ряда сотрудников есть медотвод. По словам Елизаветы Фокиной, на территории музея-заповедника есть пункт «Моя поликлиника», где можно привиться в порядке живой очереди.





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