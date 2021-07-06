В Москве созданы все условия для помощи бизнесу в вакцинации сотрудников от COVID-19

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6 июля 2021, 21:40

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития сообщила, что в Москве созданы все необходимые условия для выполнения требований Роспотребнадзора и вакцинации 60% сотрудников предприятий города.



«Сегодня московские власти предоставляют возможность бесплатной вакцинации в любое удобное время. Пункты вакцинации работают с 8:00 до 22:00 и в любом удобном месте - сеть из более чем 300 пунктов вакцинации охватывает всю Москву. Павильоны «Здоровая Москва» позволяют провести вакцинацию всем рабочим коллективам в обеденное время - прививки там делают без записи всем желающим. Пройти вакцинацию можно также в одном из крупнейших в Европе пунктов вакцинации в Гостином дворе - врачи готовы принять одновременно до 50 человек», - заявили в пресс-службе.



Кроме того, наличие достаточного количества вакцины в городе постоянно отслеживается, оперативно и регулярно решается вопрос дополнительных поставок от министерства здравоохранения РФ.



«Департаментом предпринимательства и инновационного развития создан кол-центр для помощи предприятиям. Операторы центра сообщают о ближайших к офису компании пунктах вакцинации, об их загрузке, а также оказывают поддержку по вопросам записи сотрудников в пункты на базе пунктов вакцинации. По вопросам подачи сведений специалисты консультируют на горячей линии: +7 (495) 197-97-77», - отметили в пресс-службе.



Исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев рассказал, что департамент здравоохранения выразил готовность рассмотреть возможность выделения специальных временных слотов в павильонах «Здоровая Москва» для вакцинации сотрудников конкретных компаний.



«Я думаю, что цель вакцинировать до 15 июля 60% сотрудников достижима. И компании к этой задаче очень серьезно относятся. Есть задача обеспечить вакцинацию так, чтобы это не мешало работе бизнеса. Сейчас видна готовность московских властей своевременно реагировать на те вопросы, которые возникают», - отметил Алексей Поповичев.



В пресс-службе российской компании розничной торговли X5 Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и «Чижик») сообщили, что в рамках исполнения указа главного санитарного врача Москвы об обязательной вакцинации организованы прививочные пункты в офисах, также предусмотрены меры материального стимулирования.



Исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Юрий Борисов считает, что меры правительства Москвы по ускорению вакцинации помогут вакцинировать 60% сотрудников до 15 июля.



«Сегодня правительство Москвы предложило дополнительные меры по ускорению вакцинации. В частности, были предложены меры по предоставлению слотов в центрах вакцинации, поставки вакцин в коммерческие медорганизации, которые проводят выездную вакцинацию, и выделение специальных людей для непрерывного диалога между властями Москвы и ритейлом. Надеемся, что все эти меры позволят нам увеличить темпы вакцинации, и мы впишемся в сроки», - отметил Борисов.





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