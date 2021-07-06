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6 июля 2021, 20:34

Олег Балановский, фото из соцсети

Учёный-генетик Олег Балановский утонул, спасая детей на речке в Костромской области. Олегу Балановскому 3 июля исполнилось 44 года. Учёный с семьёй отдыхал на реке Унже в районе деревни Ивакино Макарьевского района.

Дети пошли искупаться в Унже. В реке есть место с сильным течением. Дети там начали тонуть. Балановский бросился спасать детей, вытащил из воды, а сам выплыть не смог.

Тело мужчины пока не нашли. Заведующая лабораторией анализа генома в Институте общей генетики имени Вавилова РАН Светлана Боринская рассказала, что Олег Балановский был заведующим лабораторией геномной географии Института общей генетики РАН. "Беда. Вчера погиб Олег Балановский. Во время купания на реке спас детей, но самому выплыть сил уже не хватило", - написала Боринская на своей странице в Facebook.

На место происшествия выехал следователь для проведения проверочных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Ведутся поиски тела погибшего с привлечением водолазов.

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