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Бортпроводница спасла грудного ребёнка на рейсе Уфа — Сочи

, 20:17

Бортпроводница спасла грудного ребёнка на рейсе Уфа — Сочи
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Бортпроводница Наталья Ананских спасла грудного ребёнка на рейсе №145 авиакомпании Nordwind Уфа — Сочи.
Во время полёта после грудного кормления малышу стало плохо, у ребёнка начались судороги, посинели губы, и остановилось дыхание.

Врача на борту самолёта на этом рейсе не оказалось, и спасать младенца начала стюардесса Наталья Ананских. Бортпроводница провела ребёнку сердечно-лёгочную реанимацию, и малыш пришёл в сознание.

В пресс-службе авиаперевозчика Nordwind сообщили, что в Сочи к трапу самолёта прибыла бригада скорой помощи. Грудничок уже спал на руках мамы. Профессиональные медики высоко оценили действия сотрудницы авиакомпании Наталья Ананских по спасению жизни ребенка.

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