Бортпроводница спасла грудного ребёнка на рейсе Уфа — Сочи
6 июля 2021, 20:17
Бортпроводница Наталья Ананских спасла грудного ребёнка на рейсе №145 авиакомпании Nordwind Уфа — Сочи. Во время полёта после грудного кормления малышу стало плохо, у ребёнка начались судороги, посинели губы, и остановилось дыхание.
Врача на борту самолёта на этом рейсе не оказалось, и спасать младенца начала стюардесса Наталья Ананских. Бортпроводница провела ребёнку сердечно-лёгочную реанимацию, и малыш пришёл в сознание.
В пресс-службе авиаперевозчика Nordwind сообщили, что в Сочи к трапу самолёта прибыла бригада скорой помощи. Грудничок уже спал на руках мамы. Профессиональные медики высоко оценили действия сотрудницы авиакомпании Наталья Ананских по спасению жизни ребенка.
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