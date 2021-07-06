Латвийский эпидемиолог Юрий Перевощиков: Ни одна вакцина не обеспечивает 100% защиты от Covid-19

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6 июля 2021, 17:36 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

В Латвии смертность от коронавируса пошла на спад – ситуация улучшается. Не последнюю роль сыграла и вакцинация. Латвийский Центр профилактики и контроля заболеваний с декабря по начало июля этого года обнаружил, что ни один человек не умер после получения обеих доз вакцины.

Статистика показывает: из 2718 человек, умерших в этот период, 2395 не были вакцинированы. Среди умерших 68 человек, которые не завершили курс вакцинации.

По данному поводу высказался латвийский эпидемиолог Юрий Перевощиков: «Те, кто был вакцинирован, вероятность заболеть в десять раз ниже, чем у тех, кто не был вакцинирован. Ни одна вакцина не обеспечивает 100% защиты от коронавируса. Анализируя эпидемиологическую ситуацию, можно сделать вывод, что менее 4% вакцинированных людей не обладают адекватным иммунитетом к коронавирусу, в основном это люди пожилого возраста».

С того времени, как в Латвии началась вакцинация, три человека, которые ее завершили, но не успели выработать защитную реакцию в течение 14 дней, были госпитализированы.

На сегодняшний день в Латвии выявлено 46 новых случаев заражения коронавирусом, скончалось три человека.

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