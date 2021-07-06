Депутат Госдумы Михаил Щапов считает, что пенсионеры могут обеднеть после повышения пенсий к 2024 году

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6 июля 2021, 17:46 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов выразил мнение, что российские пенсионеры обеднеют к 2024 году при повышении им выплат к тому времени, о которых сообщил Пенсионный фонд России.

Сегодня стало известно, что выплаты по старости неработающим пенсионерам в 2024 году превысят 20 тысяч рублей.

Щапов пояснил, что повышение пенсий к 2024 году в среднем до 20,4 тысячи рублей, которое прогнозирует ПФР, не означает роста доходов пенсионеров, в действительности пенсионеры из-за инфляции могут стать даже беднее.

По словам депутата, если ПФР будет повышать каждый год средний размер пенсий не менее чем на 1 тысячу рублей, то прогнозы по росту дохода пенсионеров выглядят вполне реальными.

Щапов призвал не забывать о влиянии инфляции на реальный размер пенсий. Парламентарий заметил, что рост цен гораздо выше, чем представленный Росстатом уровень инфляции. По данным Росстата, темпы роста цен в России в годовом выражении к 7 июня выросли до 6,15%.

По данным экспертов из Экспертно-аналитического центра агробизнеса, больше всех подорожали основные продукты малообеспеченных граждан – картофель +47,7%, свекла +44,5%, морковь +38,9%, подсолнечное масло +27,6%.

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