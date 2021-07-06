В Челябинске могут возбудить уголовное дело из-за незаконной вырубки деревьев
6 июля 2021, 14:20 Анна Поперечная
Специалисты оценивают ущерб в более чем 13 тысяч рублей.
В Челябинске может быть возбуждено уголовное дело по факту сноса тополей и клена ясенелистого во дворах домов, расположенных по ул. Советская, 67, пр. Ленина, 50, ул. Пушкина, 56.
Выяснилось, что деревья срубили без разрешительной документации, ущерб оценивается в 13 422 рубля. В мэрии сообщили, что сразу после того, как поступил сигнал от жителей, на место выехали специалисты Управления экологии и природопользования и МКУ «Административно-техническая инспекция». 10 июня они осмотрели территорию и зафиксировали все нарушения, 18 июня материалы дела направили в прокуратуру. В ведомстве поставили вопрос о возбуждении уголовного дела по факту сноса деревьев.
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