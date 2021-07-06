Белорусы бегут в Европу: латвийские пограничники попросили помощи у военных

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6 июля 2021, 14:04 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

Белорусы активно бегут в Европу! Пока на границы Латвия-Белоруссия спокойно, но начальник пограничной охраны Гунтис Пуятис планирует обратиться в Министерство обороны за помощью. Об этом он рассказал латвийским СМИ.

Начальник пограничной охраны Гунтис Пуятис заявил, что ситуация на границе с Белоруссией спокойная, однако с конца мая ее охраняют усиленно. До сих пор зафиксированы три инцидента, задержаны два нарушителя, а один человек попросил убежища.

По словам г-на Пуятиса, напряжение растет, поэтому он обратился к министру обороны за помощью в обеспечении дополнительного числа работников.

Начальник Погранохраны Латвии указал, что есть риски «наплыва» белорусов, как на границе с Литвой.

Как сообщалось, Литва уже несколько недель на уровне ЕС выражает озабоченность не стихающим потоком нелегальной эмиграции из Беларуси. По данным МВД Литвы, в этом году из Беларуси прибыло более 550 нелегальных мигрантов.

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