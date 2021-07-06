Мошенничество невиданное доселе, или о том самом чипировании

Аргументы Недели → Общество 13+

6 июля 2021, 15:30 Алексей Хохлатов

Фото из открытых источников

Ваша цифровая копия ходит как приведение по социальным сетям, выдаёт себя за вас, общается с вашими друзьями и коллегами, наводит шухер в их сердцах и умах, просит денег в долг, сыпет угрозы, показывает непотребные места… Что, страшно? А как часто вы подписываете бумажки «согласие с обработкой персональных данных», понимая, что не подписать их невозможно? Скоро эта формальность будет упразднена, и мы будем жить в совершенно ином ландшафте реальности…

Хоть описанная выше несуразица и является ничем иным, как побочным продуктом развития систем Искусственного Интеллекта и становления цифровой реальности, тем не менее, это, конечно, не общий тренд развития нашего будущего. Использование любых достижений в мошеннических целях наблюдалось в истории повсеместно и кажется неизбежным в нашем будущем. Как исключение из правил…

Вы уже сталкивались с тем, что хорошо знакомый вам человек якобы пишет вам личное сообщение во ВКонтакте или в Скайпе, где вдруг просит в долг на пару дней некую не очень крупную сумму? Или, может быть, вам приходило от него подобное СМС? То ли ещё будет: в недалёком будущем не только такого рода сообщения, но и звонки голосом вашего друга, не отличимым от оригинала, а потом и видеозвонки будут путать вас своей несуразностью! На язык интеллектуальных искусственных голосовых помощников уже переходят с нами банки, не за горами время, когда повсеместное использование приобретут системы искусственного интеллекта, которые пишут книги, репортажи и даже романы! А по графике, которую сейчас широко используют кинофильмы в стиле аля-Голливуд мы видим насколько совершенными стали видеоизображения вымышленных героев. Зачем принимать на главную роль популярного дорогостоящего актера с его капризами, когда можно его просто нарисовать? Скоро все эти технологии придут в нашу повседневность.

Да-да, Путину уже совсем не будет необходимости иметь живых двойников – достаточно цифровых. Дешевле, безопаснее и надёжнее.

Теперь насчёт чипирования, которого все так боятся. Не будет его в том критичном масштабе, который может обернуться тотальным контролем и подчинением. Люди не дадут, сопротивление общества сломит поползновения верхушки в эту сторону. Только в добровольном порядке. Тем не менее без всяких чипов, по множеству других устройств – от уличных видеокамер до персональных смартфонов – глобальные ИИ-программы и владеющие ими транснациональные корпорации будут всё больше и больше понимать закономерности и тенденции нашей социальной жизни, а значит, в конечном итоге, легче контролировать и управлять нами! Вопрос в чьих руках останется это управление – остаётся открытым, и возможны здесь разные сценарии. Автор статьи считает, что оптимальный путь для нас – это открытость личных данных не только всех простых граждан (это вопрос уже решённый), но и сильных мира сего. Хотите о нас всё знать ради нашего же блага (например, для оптимизирования всех логистических цепочек нашего социума) – откройтесь сами! Что, звучит нереально? А вот и посмотрим. Много раз в жизни человечества невозможное становилось возможным.

В рамках сей короткой статьи раскрыть тему нереально, поэтому давайте перенесёмся в видеоформат, кликайте сюда!

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