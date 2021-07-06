Есть ли жизнь после кризиса средних лет

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6 июля 2021, 13:20 Источник: Магистр психологии Евгения Хохлатова

Фото: cоцсети

О кризисе средних лет известно сейчас каждому. Это может быть довольно длительное эмоциональное состояние в середине жизни. Оно связано с переоценкой своего жизненного опыта и смыслов в среднем возрасте. Но давайте поговорим о выходе из него.

Юнг в письме Ольге Фрёбе-Каптейн заметил, что opus, работа души, включает в себя три составляющие: «инсайт, терпение и действие». Такое глубокое понимание жизни приходит не в молодости, а не ранее середины жизни. И самое время начать жить по-настоящему, со своим смыслом, не внешним, а внутренним.

Перейдем к делу.

Инсайт – это новая мысль, идея, проект, желание. Они не такие взбалмошные как в молодости. Проекты зрелые осмыслены и наполнены опытом.

Терпение. Если в молодости терпение скорее означает умение сдержаться, то в зрелости – это мудрость принять неизменное. Такого терпения не хватает в молодости. Покорность судьбе (в лучшем смысле этого выражения) и терпение выходят победителями.

Действие. Вот в чем бывает трудность у людей 40+, так это в том, чтобы начать новое действие. Молодым море по колено, а зрелые грешат трусостью. Ошибкой будет и хвататься за стиль молодых. Прыгать сальто, покупать спортивное авто и входить в новые отношения – это лишь подмена настоящей работы души, самообман. Но тоже не всегда, я лишь попыталась найти пример подмены. Действие в этот период продумано, наполнено смыслом и опытом, даже если оно новое.

Второе дыхание жизни

Оно открывается за счет нового уровня действия: смелого, аутентичного, глубоко личного. Однако, если остаться исполнителем, а не творцом, то открытие такого дыхания маловероятно.

Пара примеров.

Мэри Кэй Эш работала торговым агентом. После того, как в должности повысили не ее, а мужчину, которого она обучала, Мэри уволилась и вышла на пенсию в 45 лет. Мэри решила написать книгу, которая помогла бы другим женщинам стать успешными в бизнесе, но в итоге книга превратилась в бизнес-план ее собственной компании Mary Kay, ныне известной миллионам.

Важно не бояться делать работу своей души и не дрогнуть, как Нина Миронова, бывший чиновник. Она в 50, едва начав практиковать йогу, отправилась на длительный семинар ради любопытства. Но пройдя сложную практику с обетом молчания, увлеклась так, что в 64 стала тренером и получила работу.

Я не призываю к подвигам, приводя яркие примеры. Моя цель лишь сказать, что кризис существует для раскрытия потенциала человека и потенциал есть в каждом. Но только вы сами сможете услышать инсайт, проявить терпение и прорваться в действие как результат кризиса средних лет.

Как психолог-педагог, отмечу, что вышеописанный кризис в жизни человека не единственный. Всем знаком кризис подростковый, когда личность формируется и складывается индивидуальное мировоззрение. Кризисы года, трёх лет (кризис самостоятельности), а также начала учебной деятельности в районе семи лет. Но ведь эти катаклизмы начала жизни мы воспринимаем не как что-то трагичное, а как трамплины во взрослую жизнь! Вот и вам желаю воспринять кризис средних лет как трамплин в её более взрослую, зрелую, счастливую, мудрую жизнь, полную совсем другой глубины открытий и достижений!

И давайте продолжим диалог в этом видео

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