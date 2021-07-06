Бойцы отряда специального назначения «Урал» рассказали о тонкостях службы

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6 июля 2021, 13:01 Анна Поперечная Источник: Вечерний Челябинск

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Сила воли, храбрость, выносливость – это главные качества, которыми должны обладать бойцы спецназа.

Репортаж с тренировочной базы ГУФСИН Челябинской области опубликовали в «Вечернем Челябинске».

«Проходить сквозь огненную полосу, лазать по стенам, без лестниц забираться на крыши домов, владеть боевыми искусствами и уметь стрелять из разного вида оружия… Они несут службу под грифом «секретно», а их лица спрятаны под масками. И даже родные не догадываются, из чего складывается их работа», – пишет «Вечерка».

В этом году отряд «Урал» отметил юбилей: 30 лет со дня основания. Какими качествами должны обладать бойцы отряда? Конечно же, это хорошая физическая форма, ведь кандидаты должны сдать целый ряд нормативов. Тонкостям службы обучают в ходе спецподготовки, которая зачастую проходит в полной боевой амуниции весом до 35 килограммов.

Бойцы всегда принимают участие в состязаниях между подразделениями силовых ведомств. В июне этого года они вошли в число победителей состязаний, организованных Челябинской региональной организации «Динамо».

Подробнее – в материале «Закон специального назначения. Спецназ южноуральского ГУФСИН в этом году отметил свое 30-летие».

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