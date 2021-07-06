Крымским футболистам по прежнему запрещено играть с европейскими командами

Аргументы Недели → Общество 13+

6 июля 2021, 12:59 Источник: Аргументы недели-Крым

фото Спорт РИА Новости

Европейцы снова сказали «нет» на участие команд с полуострова в еврокубках и чемпионате России.

УЕФА продлила ограничения в отношении крымского футбола – командам запрещается играть с европейскими командами, а российский футбольный союз предупрежден о санкциях, если крымчане появятся на материковых российских полях.

Таким образом уже семь лет крымский футбол варится в собственном соку, теряя, как утверждают некоторые эксперты, квалификацию.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости