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Крымским футболистам по прежнему запрещено играть с европейскими командами

, 12:59 Источник: Аргументы недели-Крым

Крымским футболистам по прежнему запрещено играть с европейскими командами
фото Спорт РИА Новости

Европейцы снова сказали «нет» на участие команд с полуострова в еврокубках и чемпионате России.

УЕФА продлила ограничения в отношении крымского футбола – командам запрещается играть с европейскими командами, а российский футбольный союз предупрежден о санкциях, если крымчане появятся на материковых российских полях.

Таким образом уже семь лет крымский футбол варится в собственном соку, теряя, как утверждают некоторые эксперты, квалификацию.

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