Сергей Марков: «ВкусВилл» устроил провокационную рекламную кампанию, чтобы получить американские деньги

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6 июля 2021, 11:43 Источник: facebook.com/sergey.markov.5

Фото: Яндекс.Картинки

Политолог Сергей Марков поделился своим мнением по поводу опубликованной сетью магазинов «ВкусВилл» скандальной статьи, главными героями которой стали представители однополой семьи.



«Они решили выходить на американский рынок, чтобы купили их акции. И сделали в России рекламу с лесбиянками, а еще раньше позитивные статьи про ЛГБТ. Разразился страшный скандал. Начала подниматься кампания по бойкоту Вкуса Вилл. В России вокруг них страсти бушевали 3 дня. 3 дня менеджеры доказывали, что ЛГБТ это новая нормальность. А потом все-таки сняли рекламу и извинились. Результат? Пока все идет по сценарию Вкуса Вилл», - считает политолог.



По мнению Сергея Маркова, в США представители компании «бесплатно получили колоссальную позитивную рекламу, как борцы за права сексуальных меньшинств в темной отсталой России».



«Думаю, те, кто все это придумал, получают сейчас большие премии», - считает Марков.



Тем не менее политолог отмечает, что действия «ВкусВилл» могут привести к резкому падению доходов компании на ее главном рынке в России.



«Число посетителей в сеть, которая пытается продвигать антисемейные ценности и не уважает абсолютное большинство своих покупателей, - резко уменьшится», - предполагает Сергей Марков.



Он советует руководителям сети «ВкусВилл» не просто извиниться перед россиянами, а уволить тех, кто, по его словам, оскорбляет большинство покупателей. Политолог предлагает компании создать программу социальной ответственности, выделив деньги пенсионерам и учителям, а не «агрессивным меньшинствам».



«Это урок всем любителям прогресса», - заключает Марков.





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