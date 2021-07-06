Андрей Бочкарев: С начала июля по программе реновации введено в эксплуатацию 10 новостроек

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6 июля 2021, 11:06

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что в столице с первого июля 2021 года было введено в эксплуатацию 10 новых домов по программе реновации.



«В рамках реализации программы реновации на сегодняшний день построено и введено в эксплуатацию 128 домов мощностью 1,7 млн кв. м, при этом с начала месяца сдано уже 10 новостроек», - рассказал Андрей Бочкарев.



По его словам, под заселение уже передано 107 домов, стартовало переселение 43,5 тыс. жителей из 290 домов, из них 33,8 тыс. москвичей уже получили ключи от новых квартир.



Андрей Бочкарев отметил, что 166 домов мощностью 2,6 млн кв. м сейчас находится в стадии строительства, 135 новостроек на 2,7 млн кв. м проектируется.



«Также в рамках программы демонтировано 56 старых домов», - подчеркнул заммэра столицы.



Программа реновации жилищного фонда утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир, в которых проживает порядка миллиона человек.





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