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Аналитики Полищук и Маринченко предсказали рост цен на нефть до 80-100 долларов за баррель

, 10:33

Аналитики Полищук и Маринченко предсказали рост цен на нефть до 80-100 долларов за баррель
Фото: cоцсети

Как сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков, при сохранении добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ может возникнуть рост цен до 80-100 долларов за баррель. 

Рост цен провоцирует сохраняющийся дефицит нефти в 2,3-2,5 миллиона баррелей в сутки.

По словам аналитика Райффайзенбанка Андрея Полищука, если ОПЕК+ не примет решение о росте добычи нефти, и к тому же спрос продолжит расти, есть вероятность роста цен и дальше: «Поэтому 80 долларов — легко и даже 100 долларов за баррель реально, если спрос будет восстанавливаться, а запасы нефти сокращаться», - отметил аналитик (орфография сохранена).

Дмитрий Маринченко заявил: «Из-за усугубляющегося дефицита нефть может перешагнуть отметку в 80 долларов за баррель, но вряд ли надолго там удержится».

Между тем министр энергетики России Николай Шульгинов сказал, что не видит возможности говорить о росте цен нефти в 100 долларов в ближайшие три года.

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