В Миассе организовали познавательный квест для горожан

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6 июля 2021, 09:42 Анна Поперечная Источник: Миасский рабочий

Фото Никиты Естишина

В этом году участники акции «Миасская прогулка» прошли 19 контрольных пунктов с заданиями и три различных маршрута.

Как сообщает «Миасский рабочий», квест проходит уже в пятый раз, в нем принимают участие сотни горожан. Для них выступили с концертом солистка Елена Баева, «Оркестр АЫ», рок-группа «Нет времени» и «Апофеоз». Также участники акции делали зарядку, проходили тестирование на знание английского, танцевали, готовили, учились скандинавской ходьбе.

Организаторы разработали несколько маршрутов. «Семейный» был рассчитан на три километра, его было легко преодолеть родителям с малышами, маршрут «Молодежный» – на пять километров, маршрут «Высота» – на десять километров. Его выбирали велосипедисты и те, кто любит считать шаги. На финише всем вручили памятные сувениры. Горожане узнали много нового и интересного о Миассе.

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