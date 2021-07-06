Модный показ в Париже: Моника Беллуччи, Кара Делевинь, Дженнифер Лоуренс и другие

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6 июля 2021, 09:39 Анастасия Иванова

Фото из открытых источников

В Париже во Франции началась Неделя высокой моды. В ее первый день в музее Родена прошел показ Dior. Гостями мероприятия стали модель Кара Делевинь, модель и актриса Моника Беллуччи, актриса Дженнифер Лоуренс и другие.



Мария Грация Кьюри уже собирала недавно знаменитых друзей бренда на показ на стадионе в Афинах. На этот раз тоже первый ряд показа не пустовал. Моника Беллуччи, еще недавно отдыхающая с дочерьми в Портофино, прилетела в Париж накануне и уже посетила еще один знаковый модный показ - презентацию дебютной коллекции для возрожденного Питером Мюлье Maison Alaïa.



Экспериментирующая с денимом и спортивным стилем Кьюри, кажется, решила быть ближе к архивам бренда. На подиуме было немало приталенных жакетов и строгих пальто, а также не обошлось без ее фирменных шифоновых платьев и юбок с яркими принтами и вышивками.





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