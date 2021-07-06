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Моника белуччи сделала фотосессию со своей дочерью

, 09:18

Моника белуччи сделала фотосессию со своей дочерью
Взято из Vogue Italy (электронное издание)

В новом номере итальянского Vogue главными героинями стали итальянская модель Моника Беллуччи и ее 16-летняя дочь Дева. Это их первая совместная обложка. 

На обложке Моника и Дева позируют с похожими прическами и одинаковыми платьями цвета изумруда, подчёркивающими фигуры. 56-летняя модель рассказал в интервью, что желание сделать совместную обложку исходило от дочки.

«Я спросила дочь, почему она хочет, чтобы мы снялись вместе. Она дала мне замечательный ответ: «Потому что в последний раз, когда мы снимались вместе, я еще была в твоем животе (речь идет о фотосессии Моники Беллуччи на седьмом месяце беременности. — Прим. ред.). Теперь, когда я пускаюсь в самостоятельное плавание, я хочу, чтобы это произошло снова», - рассказала Беллуччи.

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