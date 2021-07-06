На Билана написали заявление в полицию

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6 июля 2021, 08:38 Турана Гулиева

Лидер группы «Ногу свело!» Макс Покровский написал заявление в полицию на Диму Билана, как сообщает Газета.ру ссылаясь на источник Telegram-канал 112. По словам Покровского от Билана ему поступали угрозы в месенджере What's App, за что он и просит привлечь артиста к ответственности.

Напомним, ранее лидер группы «Ногу свело!» жаловался на Диму Билана из-за выступления в Санкт-Петербурге. По его словам артиста не устроило то, что из-за антиковидных мер отменили его концерт хотя до этого позволили выступить Диме Билану.

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