Ответом на демографические вызовы стала выплата на детей

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6 июля 2021, 05:14

консультант министерства труда и социальной защиты Приморского края Лариса Судакова. фото пресс-службы правительства При

Для сбережения народа и решения демографической проблемы в нашей стране ведётся планомерная работа по поддержке семьи и детства. Очередным шагом в этом направлении стал принятый в 2020 году Указ президента о введении ежемесячная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Эта мера социальной поддержки назначалась российским семьям в случае, если доход на каждого её члена не превышал величину прожиточного минимума на душу населения (напомним, в прошлом году величина прожиточного минимума составляла 13 189 рублей). С 1 апреля 2021 года пособия, после внесённых изменений, назначаются и выплачиваются по новым правилам. О том, что это за изменения, мы попросили рассказать консультанта министерства труда и социальной защиты Приморского края Ларису Судакову.

- Лариса Геннадьевна, с первого апреля текущего года в правилах назначения выплаты малообеспеченным семьям с детьми в возрасте от трёх до семи лет произошли значительные изменения, расскажите, пожалуйста, какие именно?

- Во-первых, сумма выплаты увеличена и рассчитывается по трёхступенчатой системе, а помощь стала более адресной. Размер выплаты зависит от дохода и нуждаемости семьи. Выплата составляет долю регионального прожиточного минимума для детей, где пятьдесят процентов являются базовым размером, как это было в прошлом году, до внесения изменений. Если же при выплате пособия в размере пятидесяти процентов регионального прожиточного минимума среднедушевой доход семьи не достигнет регионального прожиточного минимума, пособие назначат в размере семидесяти пяти процентов регионального прожиточного минимума. В том случае, если и при увеличении выплаты среднедушевые доходы в семье всё же не поднимутся до уровня прожиточного минимума, то пособие будет назначаться в размере ста процентов регионального прожиточного минимума на ребёнка.

- Давайте напомним величину прожиточного минимума в Приморском крае.

- В этом году величина прожиточного минимума в Приморском крае установлена в размере тринадцати тысяч девятисот шестидесяти трёх рублей. То есть, для получения выплат на ребёнка доход семьи из трёх человек не должен превышать сорок одну тысячу восемьсот восемьдесят девять рублей.

- Из чего складывается доход семьи?

- В общий доход семьи входит очень многое, это заработная плата или денежное довольствие родителей, а если это предприниматели – то доход от бизнеса, в том числе у самозанятых граждан, авторские вознаграждения, выплаты по гражданско-правовым договорам, пенсии, стипендии, проценты по вкладам, доходы от продажи или сдачи в аренду имущества, полученные алименты, социальные пособия и выплаты… Постановлением правительства предусмотрено, что доходы каждого члена семьи учитываются до вычета налогов. Это общее правило учёта доходов, оно применяется и для расчётов доходов семьи при предоставлении иных мер социальной поддержки.

- А что не будет учитываться при определении общего дохода семьи?

- Не учитываются выплаты на детей от трёх до семи лет, которые получены на этого же ребёнка ранее, а также ежемесячные выплаты на детей до трёх лет, назначенные ранее на этого же ребёнка. Также не учитываются материальная помощь в сложных ситуациях, единовременные страховые выплаты, выплаты по соцконтракту, компенсационные выплаты по уходу за ребёнком-инвалидом в размере десяти тысяч рублей в месяц и пособия и алименты на ребёнка, которому при подаче заявления исполнилось восемнадцать лет.

-Давайте уточним ещё, кто входит в состав семьи, претендующей на получение выплаты на детей?

- Членами семьи заявителя считаются супруг или супруга заявителя, даже если это не родитель ребёнка или детей, несовершеннолетние дети. Также при расчёте нуждаемости учитывают детей до двадцати трёх лет, если они учатся на очной форме обучения и не состоят в браке. Кроме того, в состав семьи включаются и дети под опёкой, то есть семьи могут получать пособие и на опекаемых детей.

- Вероятно, есть и те, кто в составе семьи не учитывается?

- Вы правы, такие есть. В составе семьи не учитываются лица, лишённые родительских прав в отношении того ребёнка, на которого оформляется выплата. Также не учитываются члены семьи, находящиеся на полном государственном обеспечении, кроме детей под опёкой. Ещё в этом списке военнослужащие по призыву и курсанты военных училищ. Кроме того, члены семьи, находящиеся в местах лишения свободы, под стражей или на принудительном лечении.

- А кто имеет право на выплаты на детей?

- Выплата назначается малообеспеченным семьям с учётом нуждаемости в господдержке. При этом у заявителя и ребёнка должно быть российское гражданство и семья должна проживать в России. Среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума на душу населения. Все взрослые члены семьи имеют доход от трудовой, предпринимательской, творческой деятельности или получают пенсию. Либо есть уважительная причина отсутствия дохода. И наконец, если имущественная обеспеченность семьи не превышает установленные нормы. Кроме того, обратиться за выплатой может один из родителей, усыновитель или опекун ребёнка.

Если у родителя или другого взрослого члена семьи на протяжении всего года не было дохода, то необходимо объяснить, почему так произошло. Пособие на детей назначат только в случае, если есть уважительная и объективная причина, например, человек безработный.

- Размер выплаты зависит теперь не только от дохода семьи, но и нуждаемости. А как оценивается последняя?

- Оценка нуждаемости введена по предложению региональных властей. При назначении выплаты будут учитываться в том числе доходы и имущество заявителей, а п

При определении критериев нуждаемости во внимание берётся широкий спектр жизненных ситуаций. Например, если у семьи есть квартира любой площади или несколько квартир, но при этом площадь на каждого члена семьи составляет менее двадцати четырёх квадратных метров. Если же помещение признано непригодным для проживания, оно не учитывается при оценке нуждаемости. Также не учитываются жилые помещения, занимаемые заявителем и (или) членом его семьи, страдающим тяжёлой формой хронического заболевания, при которой невозможно совместное проживание граждан в одном помещении, и жилые помещения, предоставленные многодетной семье в качестве меры поддержки. Доли, составляющие одну треть и менее от общей площади, также не учитываются.

У семьи может быть дом любой площади или несколько домов, если площадь на каждого члена семьи составляет меньше сорока квадратных метров. При этом, как и в случае с квартирой, если помещение было признано непригодным для проживания, оно не учитывается при оценке нуждаемости.;

Семьи, претендующие на получение выплат на детей, могут иметь одну дачу, один гараж, одно машино-место или два, если семья многодетная, в семье есть гражданин с инвалидностью или семье в рамках мер социальной поддержки выдано автотранспортное или мототранспортное средство. Земельные участки общей площадью не более четвери гектара (0,25) в городских поселениях или не более одного гектара, если участки расположены в сельских поселениях или межселенных территориях. При этом земельные участки, предоставленные в качестве меры поддержки многодетным, а также дальневосточный гектар не учитываются при расчёте нуждаемости.

У семьи может быть одно нежилое помещение. Хозяйственные постройки, расположенные на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства или на садовых земельных участках, а также имущество, являющееся общим имуществом в многоквартирном доме (подвалы) или имуществом общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, не учитываются.

Пособие могут получать и семьи, имеющие один автомобиль (за исключением автомобилей младше пяти лет с двигателем мощнее двухсот пятидесяти лошадиных сил, за исключением семей с четырьмя и более детьми, если в автомобиле более пяти мест), или два, если семья многодетная, член семьи имеет инвалидность или автомобиль получен в качестве меры социальной поддержки.

У семьи может быть один мотоцикл, или два, если семья многодетная, или член семьи имеет инвалидность или мотоцикл получен в качестве меры поддержки.

Также допускается наличие одной единицы самоходной техники младше пяти лет –это тракторы, комбайны либо другая сельскохозяйственная техника. Самоходные транспортные средства старше пяти лет при оценке нуждаемости не учитываются вне зависимости от их количества.

У семьи может быть один катер или моторная лодка младше пяти лет. Маломерные суда старше пяти лет при оценке нуждаемости не учитываются вне зависимости от их количества.

Наконец, у семьи могут быть сбережения, годовой доход от процентов по которым не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в целом по России, то есть, в среднем это вклады на сумму порядка двухсот пятидесяти тысяч рублей.

Также вводится «правило нулевого дохода». Оно предполагает, что пособие назначается при наличии у взрослых членов семьи заработка – стипендии, доходов от трудовой или предпринимательской деятельности или пенсии, или отсутствие доходов обосновано объективными жизненными обстоятельствами.

- В каких случаях заявитель может получить отказ на получение выплат на детей от трёх до семи лет?

- Отказы, к сожалению, случаются, но зачастую они связаны с неполным набором необходимых документов, непредоставлением справок о доходах или подачей неполных недостоверных сведений. Порой заявители допускают ошибки при заполнении документов, например, в адресе или в фамилии, имени, отчестве, или в дате рождения…

- Лариса Геннадьевна, сколько приморцев уже оформили эту социальную помощь?

- С начала выплат пособий на детей по новым правилам, с первого апреля в органы соцзащиты края поступило более сорока тысяч заявлений на перерасчёт выплаты на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет. Необходимо отметить, что эту выплату обеспечивает краевой бюджет в рамках реализации в регионе государственной программы «Социальная поддержка населения Приморского края на 2020 - 2027 годы». В общей сложности выплаты на детей получат два миллиона семей.

- Скорее всего у кого-то из родителей есть и другие вопросы по поводу начисления выплат на детей от трёх до семи лет, куда им следует обратиться за справками и разъяснениями?

- С правилами и порядком оформления заявления можно познакомиться на сайте министерства труда и социальной защиты Приморского края, здесь же опубликован и перечень всех необходимых документов, с ними важно внимательно ознакомиться. Если же останутся вопросы, то подробный комментарий о новом порядке выплат размещён в Инстаграме https://www.instagram.com/tv/CQht1Jpji2u/?utm_source=ig_web_button_share_sheet?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link

Сергей СЕМЁНОВ

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