В Приморье пресекли факт вербовки и финансирования боевиков

Аргументы Недели → Общество 13+

6 июля 2021, 04:03

фото из архива еженедельника "Аргументы неделi.Приморье"

Салохиддин Даминов приехал в Приморье из Узбекистана, работал на стройке. Заработок отправлял на родину, жене и ребёнку, но не весь – часть средств, как говорит, из религиозных побуждений, жертвовал тому, кто оказался в беде. На «благотворительную деятельность» его подтолкнуло общение через соцсети с незнакомцем, выдававшим себя за земляка. Тот даже предлагал Даминову наладить совместный строительный бизнес, втёрся в доверие и обещал перебраться из Турции в Россию. Но в итоге предпочёл отправиться воевать в Сирию в рядах международной террористической организации.

Теперь Салохиддин Даминов говорит, что очень сожалеет и очень раскаивается: «Все эти средства, которые я перевёл, могли бы убить человека. Если бы можно было назад вернуть время, я бы не сидел на всяких ненужных сайтах…»

Его раскаяние звучит вроде убедительно. Как рассказывает 29-летний строитель, среди ненужных и сомнительных оказался сайт «Одноклассники», где он якобы и познакомился с единоверцем. В ходе переписки тот лишь просил о финансовой помощи «для сестёр и братьев». По словам Даминова, он и представить не мог, что с виду безобидная переписка закончится для него лишением свободы.

«Я познакомился в «Одноклассниках». Он расспрашивал меня о семье, о том, как дела, здоровье. Мы просто общались, – рассказывает осуждённый Салохиддин Даминов. – Потом меня попросили помочь деньгами, мол, есть нужда и не на что купить одежду. У меня проблем с деньгами не было, и я перевёл небольшую сумму, я даже не знал, что всё так получится… Но через два-три месяца меня снова попросили прислать денег. Так я переводил деньги несколько раз. А затем меня предупредили о том, что меня могут посадить, и чтобы я был аккуратнее. Тогда я подумал, что он просто шутит. И поскольку у меня было много работы, и ребёнок у меня должен был родиться, я стал редко с ним переписываться».

Тем не менее, общаться не перестал, и позже разговоры дошли даже до предложения выехать в Сирию.

«И я бы поехал, наверное, если бы продолжил общение. Они мне всякие ролики кидали», – продолжает Салохиддин Даминов.

То, что его визави связан с террористической организацией, Даминов, по его словам, понял не сразу: «Даже когда меня задержали, думал, что это проверка. А оказалось, я несу ответственность перед законом».

Как мог взрослый мужчина стать жертвой мошенничества, поддаться на уловки террориста? Кто станет добровольно присылать деньги, понимая, что связался с сирийским боевиком?

Все эти подробности виртуального общения звучат не особенно убедительно, Даминов, похоже, не договаривает, пытаясь скрыть факты за ломанным русским.

«Мне трудно объяснить, как меня обработали. Этого не замечаешь за общением, тем более раньше такого опыта у меня не было. Я всегда со всеми нормально общаюсь. Независимо от религии, он меня убедил, что есть нужда в деньгах и всё! Я и перевёл ему денег», – уверяет он.

Но видеоролики «религиозного содержания», как установило следствие, призывали к боевым действиям против «неверных». Согласно идеологии джихада или священной войны, Даминов мог вступить в террористическую организацию, однако ограничился лишь перечислением денежных средств.

«В настоящее время в управлении ГУФСИН по Приморскому краю содержатся тридцать три человека по статьям, связанным с терроризмом. Из них двадцать три - осуждённых. Десять обвиняемых содержатся в первом СИЗО во Владивостоке. А также два человека за совершение действий экстремистской направленности. За последнее время практика показывает, что за такие преступления всё больше попадают граждане Таджикистана, Узбекистана», – поясняет сотрудник Управления по борьбе с терроризмом.

По словам правоохранителей, те, кто занимается вербовкой, нередко используют в своих целях суры Корана, где говорится, что выполнение одних религиозных предписаний недостаточно. Вот и Даминов, выполняя так называемый религиозный долг, так «увлёкся»,что едва и сам не уехал в Сирию. Там он должен был пройти военную подготовку, получить оружие и снаряжение наёмника. От роковой ошибки 29-летнего строителя, возможно, уберегло рождение сына. Но, оставшись в Приморье, он и сам начал вербовать в ряды боевиков сотрудников строительной бригады.

«Наш фигурант осуждён за финансирование и за вербовку. Видеоролики, которые призывали к боевым действиям против «неверных», он и сам начал показывать одному из членов своей строительной бригады. И стал его убеждать уехать в Сирию для участия в военных действиях», – рассказывает сотрудник Управления по борьбе с терроризмом.

За преступление террористического характера Салохиддину Даминову назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы. Из них 5 лет он проведёт в тюрьме и 8 лет – в колонии строгого режима.

Напомним, что комплексные меры профилактики правонарушений, экстремизма и терроризмав в Приморье проводятся в рамках реализации госпрограммы «Безопасный край» на 2020 - 2027 годы.

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