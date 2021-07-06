Кому достанется наследство Меньшова

Аргументы Недели → Общество 13+

6 июля 2021, 00:15 Анастасия Иванова

Взято из интернета

Рано утром 5 июля не стало культового режиссёра и актера Владимира Меньшова. В конце июня его госпитализировали в 15-ую городскую больницу, где Владимир ушел из жизни. Сообщалось, что у мэтра был обнаружен коронавирус, но нигде не говорилось о его тяжелом состоянии.

Внезапное известие о смерти Владимира Валентиновича стало ударом для коллег и поклонников. Знаменитости выражают соболезнования семье актера, тем более, что его жена все еще находится в больнице.

С Верой Алентовой Меньшов сошелся еще во время учебы в Школе-студии МХАТ. В те времена он был еще бедным студентом без копейки в кармане и московской прописки, однако Вера не смотря ни на что была с ним. Было время, когда из-за материальных трудностей их брак чуть не разрушился. Звездная пара жила отдельно четыре года, но потом Владимир и Вера сошлись.

Жизнь Меньшова кардинально изменилась с выходом фильма «Москва слезам не верит». В один миг артист стал популярным режиссером и состоятельным человеком. Последние годы мэтр жил в центре столицы - на 3-ей Тверской-Ямской улице. Ранее он жил в трехкомнатной квартире в районе Олимпийской деревни.

Теперь недвижимость в центре города и дом в Подмосковье получат его наследники. Если Владимир не оставил завещания, то имущество делится между вдовой Верой Алентовой и его единственной дочерью.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости