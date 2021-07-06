В акватории Японского моря появился разведывательный корабль Франции, страны НАТО
6 июля 2021, 00:07 Турана Гулиева
В акватории Японского моря и Татарского пролива появился разведывательный корабль страны НАТО - Франции. Корабль ВМС Франции «Дюпьи Де Лом», как сообщает Национальный центр управления обороной РФ.
Силы Восточного военного округа России взяли под контроль действия морского разведчика одной из стран НАТО: «Силы и средства Восточного военного округа осуществляют контроль за действующим с 5 июля 2021 года в акваториях Японского моря и Татарского пролива разведывательным кораблем «Дюпьи Де Лом» ВМС Франции», — указано в сообщении Центра.
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