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Вдова Меньшова рискует пропустить похороны своего любимого мужа

, 23:53

Вдова Меньшова рискует пропустить похороны своего любимого мужа
Яндекс фото

Вдова Меньшова Вера Алентова рискует пропустить похороны своего мужа, который умер от коронавируса.

По данным интернет-источников, похороны пройдут 8 июля, в это время актриса будет лежать в больнице и бороться с тем же коронавирусом.

Напоминаем, накануне от коронавируса умер режиссер Владимир Меньшов, а его жена находится в больнице с тем же диагнозом.

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