Вдова Меньшова рискует пропустить похороны своего любимого мужа

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5 июля 2021, 23:53 Турана Гулиева

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Вдова Меньшова Вера Алентова рискует пропустить похороны своего мужа, который умер от коронавируса.



По данным интернет-источников, похороны пройдут 8 июля, в это время актриса будет лежать в больнице и бороться с тем же коронавирусом.



Напоминаем, накануне от коронавируса умер режиссер Владимир Меньшов, а его жена находится в больнице с тем же диагнозом.

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