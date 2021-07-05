Спрос рождает предложение: крымская​ полиция охотится за аферистами, подделывающими справки о вакцинации​

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5 июля 2021, 22:23 Источник: Аргументы недели-Крым

Афера рассматривается как уголовное деяние. Добропорядочных граждан просят сообщать о недобропорядочных.

МВД по Крыму пока ничего не сообщает о выявленных случаях, а лишь предупреждает об ответственности, которая при данном деянии сваливается головной болью и на здоровую голову приобретателя. «Проводится большая оперативно-розыскная деятельность по выявлению и пресечению совершения подобных случаев», - рассказала пресс-служба МВД.

Скорее всего проверяться будут предложения о сертификатах о прививках от ковида, справок с ПЦР-тестами, а также выдачей справок о медицинском отводе от прививки.

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