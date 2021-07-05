Власти Болгарии вводят с 8 июля обязательное тестирование на коронавирус для туристов из России

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5 июля 2021, 22:34

фото: pixabay.com

Болгарские власти вводят с четверга, 8 июля, обязательное тестирование на коронавирус для туристов, прибывающих в Болгарию из России, Испании и с Кипра. Министр здравоохранения Болгарии Стойчо Кацаров пояснил, что требование на прохождение тестирования вводится в связи с негативным изменением эпидемиологической ситуации в этих трех странах.

Минздрав распорядился, чтобы при пресечении болгарской границы у туристов из России, Испании и Кипра имелись действующие ковид-сертификаты, подтверждающие отрицательный результат проведенного за 72 часа до въезда ПЦР-теста. Это касается туристов, которые пришли вакцинацию. При отсутствии сертификата туриста могут отправить на карантин на 10 дней.

В Болгарии страны мира разделены на три группы: "зеленую", "оранжевую" и "красную". Путешественникам из красной зоны въезд в страну запрещен.

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