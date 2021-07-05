Южноуральские санатории могут быть задействованы в постковидной реабилитации

Аргументы Недели → Общество 13+

5 июля 2021, 20:40 Анна Поперечная

Фото Дарьи Журавлевой

С таким предложением во время обсуждения будущей программы выступил челябинский врач.

Программу реабилитации переболевших коронавирусом предложил создать президент Владимир Путин. На эти цели будет направлено не менее 100 млрд рублей. В настоящее время эксперты в сфере здравоохранения работают над ее проектом на площадке «Единой России». Позже партийцы направят все предложения в правительство РФ.

Главный врач детской городской поликлиники города Челябинска №8, координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Антон Рыжий предложил не открывать ковидные госпитали на базе специализированных отделений, а задействовать в реабилитации санатории с медицинской лицензией. По его мнению, необходимо задуматься о сбережении медицинских и финансовых ресурсов.

«Например, в прошлом году в неврологических, гастроэнтерологических, кардиологических отделениях лежали больные с ковидом. А пациенты с болезнями сердца, почек и так далее, видимо, получали помощь где-то в другом месте? Это вопрос. И очень важно понимать, что медицинская реабилитация намного более экономически выгодна, потому что это невысоко затратные способы лечения: лечебная физкультура, терренкур и так далее», – подчеркнул Антон Рыжий.

Также все эксперты сошлись во мнении, что создание программы реабилитации требует решения множества вопросов: финансовых, кадровых, законодательных. Именно поэтому для ее обсуждения привлекаются лучшие специалисты в этих сферах.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости