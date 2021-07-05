Теперь из 45 городов можно будет летать в Турцию

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5 июля 2021, 20:16 Турана Гулиева

Фото из открытых источников

Как сообщает РБК, скоро россиянам разрешат лететь в Турцию еще из 13 городов. Изменения вступят в силу с 12 июля.

Ранее рейсы в Турцию выполнялись из 32 городов, теперь в сумме будет 45 городов.

Это такие города, как Барнаул, Белгород, Волгоград, Воронеж, Калуга, Краснодар, Липецк, Нальчик, Оренбург, Саратов, Сочи, Тюмень и Южно-Сахалинск.



Напомним, в середине апреля из-за резкого роста числа заболеваний коронавирусом в Турции Россия ограничила авиасообщение, оставив только два еженедельных регулярных рейса между Москвой и Стамбулом.

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