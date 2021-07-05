Аргументы Недели Общество 13+

Теперь из 45 городов можно будет летать в Турцию

, 20:16

Теперь из 45 городов можно будет летать в Турцию
Фото из открытых источников

Как сообщает РБК, скоро россиянам разрешат лететь в Турцию еще из 13 городов. Изменения вступят в силу с 12 июля.

Ранее  рейсы в Турцию выполнялись из 32 городов, теперь в сумме будет 45 городов.

Это такие города, как Барнаул, Белгород, Волгоград, Воронеж, Калуга, Краснодар, Липецк, Нальчик, Оренбург, Саратов, Сочи, Тюмень и Южно-Сахалинск.
 
Напомним, в середине апреля из-за резкого роста числа заболеваний коронавирусом в Турции Россия ограничила авиасообщение, оставив только два еженедельных регулярных рейса между Москвой и Стамбулом.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество

В мире

В мире

Общество

Общество