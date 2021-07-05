Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил об эпидемиологической обстановке в городе

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5 июля 2021, 20:08

Александр Беглов, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в понедельник сообщил новую информацию об эпидемиологической обстановке в городе. По словам главы Северной столицы, ситуация с ковидом в городе остается непростой, Роспотребнадзор продолжает фиксировать рост количества положительных тестов.

В Санкт-Петербурге сегодня - 1828 новых случает заражения ковидом. Число госпитализаций стабилизировалось. В эфире "Радио России - Санкт-Петербург" Беглов рассказал, что с 11 июня в Петербурге усилен контроль за соблюдением безопасных стандартов предприятиями и организациями торговли и общественного питания.

Он отметил, что после проведенных проверок число нарушений сократилось. По словам Беглова, в городе в субботу были открыты 17 новых стационарных пунктов вакцинации, до 10 июля появятся еще несколько дополнительных мобильных пунктов на улицах Петербурга.

Губернатор призвал горожан не затягивать с прививкой, объяснив, что "коллективный иммунитет формируется благодаря массовому участию в вакцинации". "Помогите врачам – позаботьтесь о себе", - призвал Беглов.

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