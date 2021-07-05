Террористическая группировка «Талибан» допустил расширение контролируемых территорий в Афганистане

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5 июля 2021, 19:41

Фото: cоцсети

Принятая Верховным судом России ,как террористическая организация «Талибан», контролирующая свыше 70% границы с Таджикистаном, гарантируют обеспечение безопасности и невмешательства. Однако процент контролируемых территорий может вырасти, заявил представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахед.

Как сказал Муджахед:"Мы подтверждаем это. Оккупировали даже более 70% границы с Таджикистаном. У нас будут хорошие отношения с нашей дружественной страной - Таджикистаном. На границах будет установлена безопасность, и никакого вмешательства не произойдет".(орфография сохранена)

Судя словам Забиулла Муджахеда,процент контролируемых территорий может возрасти:"Вчера вечером большую территорию в провинции Бадахшан, и те, кто выступали от правительства Кабула на границе, бежали оттуда и в итоге территория перешла под наш контроль"(орфография сохранена)

Представитель группировки заявил: "Они не могут взять под свой контроль эти области. У нас есть регулярные силы по всем направлениям территорий, которые находятся в нашем распоряжении. Сначала они не могли сопротивляться, а теперь уже ничего не могут. Лучше идти по пути диалога, а оставшиеся проблемы решать на переговорах"(орфография сохранена)

Он также сказал:"Сейчас я не могу сказать, будет ли Мазари-Шариф передан талибам, но из соображений безопасности посольств, консульств и иностранных дипломатов я должен сказать, что они... обеспечат их безопасность и для них не будет проблем. Мы на связи со странами, у которых есть посольства и консульства в Мазари-Шарифе... они нам доверяют".(орфография сохранена)

"Переговоры проходят в Катаре, но другая сторона несерьезно относится к переговорам и не хочет, чтобы они продолжались... Наша переговорная группа находится в Катаре, и мы ждем, чтобы они приехали и поговорили. К сожалению, четыре или пять человек с другой стороны присутствовали, а остальная часть их переговорной группы находилась в Кабуле или где-то еще и не приехала провести переговоры. Хотя они несколько раз обещали принять участие в переговорах, они не приехали, но переговоры начались уже два-три дня назад", - отметил Муджахед.

Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками признанных на территории Российской Федерации террористической – «Талибана» . Талибы занимают значительную территорию в сельских угодьях и наступают на крупные города

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