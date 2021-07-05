Французская компания Moet Hennessy приостановила поставку шампанского в Россию

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5 июля 2021, 19:29 Турана Гулиева

Фото: cоцсети

Как сообщают РИА Новости, французская компания-производитель премиальных алкогольных напитков временно приостановила поставку шампанского в Россию. Анн Катрин Грималь, директор по коммуникации головного офиса, подтвердила, что изменения внесены в связи с новым законом в РФ.

Грималь рассказала:"Moet Hennessy Russia предупредила своих партнеров о местных законодательных изменениях, касающихся маркировки "игристое вино" для бутылок шампанского. Эти положения приводят к временной приостановке поставок продукции для оценки последствий этого нового закона".

Однако по сообщению агентства Блумберг компания все же согласилась изменить название «шампанское» на «игристое вино» для поставляемых в Россию продукций.

Напомним, на прошлой неделе был принят закон, по которому название «шампанское» может принадлежать только алкоголю, произведенному на территории Российской Федерации.

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