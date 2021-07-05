Латвийский инфектолог Байба Розентале: «С коронавирусом придется жить еще два-три года»

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5 июля 2021, 18:39 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

С коронавирусом придется прожить еще два-три года. Об этом рассказала руководитель Латвийского центра инфектологии, профессор Байба Розентале.



«В среднем из 100 человек, которые попадают в больницу с ковидом, 10-15 больше не возвращаются домой. Спасти от трагедии может только специфический иммунитет, который можно получить, только переболев или сделав прививку. Инфектологи уже 20 лет ожидали серьезной пандемии, которая прошла бы через все континенты. Это оказался коронавирус. У нас не было страха. Страх парализует людей. Он лишает человека, как я говорю, здорового мышления. Физически устала. Мы каждый день приходили на работу. У нас не было никаких вопросов о депрессиях, одиночестве. Мы просто выполняли свою работу, только в более интенсивном режиме», - сказала Байба Розентале.



Латвийский инфектолог добавила, что заболеваемость ковид в Латвии идет на убыль, однако новый штамм, который изначально называли индийским, вызывает все больше опасений. Видимо, с этим вирусом еще придется пожить два-три года.

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