В Тропарёво-Никулине построят новое общественно-деловое пространство, рассказал заммэра Владимир Ефимов

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5 июля 2021, 18:15

Фото: moscowseasons.com

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что на фактически заброшенной территории бывшей промзоны в 0,68 га на западе Москвы построят общественно-деловое пространство. Какие объекты там разместятся – в материале.

Бывшая промзона на Никулинской улице будет реорганизована в рамках проекта «Индустриальные кварталы». Планируемый объект общественного назначения будет занимать площадь более 20 тысяч квадратных метров. Его реализацией займётся либо правообладатель территории, либо инвестор, определённый по результатам торгов.

«Там смогут открыться банки, страховые организации, магазины, спортивные клубы. В результате будет создано более 500 новых рабочих мест», – отметил Владимир Ефимов.

Ранее на участке на Никулинской улице планировалось построить многофункциональный комплекс с автостоянкой, однако строительство осталось заброшенным.

Справка: Комплексное развитие территорий позволяет вовлекать в оборот неиспользуемые, фактически заброшенные городские территории.В Москве уже преступили к реорганизации промзоны «Октябрьское поле», «Кунцево» и двух участков в «Коровино». Их комплексное развитие принесёт городу 16,5 тысяч новых рабочих мест, 160 млрд рублей частных инвестиций и около 5 миллиардов ежегодных поступлений в бюджет.

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