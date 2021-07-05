Депутат Сейма Юлия Степаненко: «У мэра Стакиса нет времени на поездки, потому что нужно поставить много столбиков»

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5 июля 2021, 18:02 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: LETA, Edijs Pālens

МИД РФ внес в «черный список» мэра Риги Мартиньша Стакиса. Сам глава города прокомментировал запрет так: «Мне и в Риге есть чем заняться». Некоторые политики Латвии считают иначе.



Депутат Сейма Юлия Степаненко иронично высказалась по поводу слов мэра:



«Мы знаем, что у Стакиса нет времени на поездки, потому что нужно поставить еще много столбиков на дорогах. Похоже, его самым большим достижением является снятие флага. Смена белорусского флага – неправильный шаг, учитывая, что это сказалось на чести ЧМ по хоккею. Это был сигнал – мы вас здесь не ждем, мы довольно непредсказуемы. Мы действительно не можем предсказать, какие еще политические действия этот рижский лидер захочет предпринять в будущем».

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