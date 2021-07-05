Оперштаб разрешил с 12 июля полёты в Турцию из 13 российских городов, среди них: Барнаул, Калуга, Липецк, Южно-Сахалинск, Сочи

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5 июля 2021, 17:50 Источник: ТАСС

City News Moskva

В Росавиации в понедельник объявили о решении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом с 12 июля увеличить количество городов РФ, из которых возобновятся полёты в Турцию.

С подельника, 12 июля, российские и турецкие авиакомпании смогут выполнять полеты всего из 45 международных аэропортов России. Добавляются рейсы из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.

Также по решению оперштаба с 12 июля будут возможны полеты в Измир.

Ранее авиасообщение было возобновлено в пять городов Турции - Стамбул, Анкару, Анталью, Даламан, Бодрум. Авиасообщение между РФ и Турцией полностью возобновлено 22 июня.

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