Андрей Бочкарев: Электродепо «Владыкино» будет расширено за счет нового строительства и реконструкции

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5 июля 2021, 17:24

электродэпо, фото:Anton Belitsky/Global Look Press

Электродепо «Владыкино» будет расширенно за счет строительства шести новых зданий и реконструкции двух существующих. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

«Реконструкция депо позволит ему лучше поддерживать в рабочем состоянии подвижной состав, расширит места для отстоя и ремонта поездов, что особенно актуально из-за растущего количества линий и станций метрополитена. Расширение производственных мощностей депо необходимо для поддержания высокого уровня работы московского метро», - сказал Андрей Бочкарев.

По словам Андрея Бочкарева, в рамках третьего этапа планируется построить два новых пролета отстойно-ремонтного корпуса, здание эксплуатационного персонала, стрелочный пост, склад оборудования для эскалаторов, трансформаторную подстанцию, веер парковых железнодорожных путей, теплосеть.

«Также строители реконструируют вагономоечную станцию и очистные сооружения, тельферную эстакаду и наружные инженерные сети канализации и водопровода. В рамках четвертого этапа будет построено здание ГОиЧС, диагностический пост для ремонта колес вагонов, реконструированы здания вагономоечной камеры и компрессорной станции», - добавил Андрей Бочкарев.

Как отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, общая площадь зданий составит 17,7 тыс. кв. м.

«В качестве облицовки будут использоваться долговечные, износостойкие материалы. Также будет расширена система автомобильных дорог, которая соединяет все здания депо и обеспечивает подъезд к нему», - уточнил Кузнецов, которого цитирует пресс-служба.

Отмечается, что в настоящее время Московский метрополитен располагает 20 электродепо, в ближайшее время планируется построить еще два новых. Также своими депо будут обеспечены Рублево-Архангельская и Бирюлевская линии.

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