Собянин рассказал, как рисунки помогают поврежденным деревьям

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5 июля 2021, 17:18 Источник: сайт Сергея Собянина

Сергей Собянин, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал, как рисунки на деревьях могут помочь поврежденным растениям.

«Рисунки на деревьях можно встретить во многих парках Москвы. За последние 5 лет 100 художников-волонтеров нарисовали более 200 картин на разные сюжеты – от сказочных зверушек до копий произведений великих мастеров», - поделился он.

Собянин отметил, что акция «ПаркАрт» выглядит как еще одно развлечение для детей. Но в действительности это серьезная работа по лечению поврежденных деревьев в парках и на природных территориях Москвы, пояснил мэр.

Как отмечено в блоге, для размещения будущих картин специалисты подбирают деревья с большими вертикальными трещинами-морозобоинами, дуплами и оголёнными участками ствола.

Поврежденные участки тщательно очищают от остатков коры, гнили, лишайников и мха. Обязательно дезинфицируют, а дупла пломбируют специальной смесью. Следующий этап – нанесение 1-2 слоев водоотталкивающей грунтовки. Для рисования используются безопасные и стойкие акриловые краски.

В результате рисунок становится лечебным пластырем, под которым раны дерева консервируются, постепенно затягиваются, а иногда и полностью заживают.

«ПаркАрт» продлевает деревьям жизнь. И делает наши парки еще краше и привлекательнее», - заключил Сергей Собянин.

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