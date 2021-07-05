«Планов по выводу с аппарата ИВЛ пока нет»: представительница певицы МакSим поделилась сведениями о ее состоянии

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5 июля 2021, 17:12 Турана Гулиева

Фото: instagram.com/artist.maksim

Как сообщила представительница артистки корреспонденту РИА Новости, изменения в состоянии певицы нет.

Кроме того, ранее сообщалось, что МакSим (Марина Абросимова) подключена к аппарату ИВЛ.

Шли слухи о том, что певицу собираются отключать от аппарата ИВЛ, однако агент Абросимовой опроверг их: «Марина так же, планов по выводу с аппарата ИВЛ пока нет».

Напомним, певица МакSим была госпитализирована с подозрением на коронавирус, однако тесты показали отрицательный результат. На данный момент девушка находится в состоянии искусственной комы.

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