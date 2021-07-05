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«У нас с Кристиной все было хорошо»: история жизни наложившей на себя руки российской звезды фильмов для взрослых Кристины Лисиной

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«У нас с Кристиной все было хорошо»: история жизни наложившей на себя руки российской звезды фильмов для взрослых Кристины Лисиной
Фото из открытых источников

Как сообщает Lenta.ru, появились подробности жизни российской звезды фильмов для взрослых. Её возлюбленный Рустам поделился деталями жизни со звездой в интервью изданию.

По его словам, они вместе жили в Санкт-Петербурге в съемной квартире.  Начали встречаться прошлой осенью, на тот момент девушка прекратила сниматься в фильмах для взрослых.

Рустам рассказывает: «В последние дни у нас с Кристиной все было хорошо. Я отучил ее курить, она перестала пить алкоголь, мы ходили на кроссфит по понедельникам, средам и пятницам, а остальные дни занимались дома».

Так же он поделился, что девушка за день до самоубийства долго рисовала и не спала всю ночь, держа в руке подаренную им монетку с гравировкой «Ты всегда в моем сердце».

Мобильный телефон девушки был сломан, по словам ее молодого человека, утром Лисина собралась в салон красоты и на шопинг.

Рустам  добавил, что чувствует себя потерянным, но старается не впадать в депрессию. В понедельник, 5 июля, он отправился в морг за телом погибшей.

Напомним, о том, что российская актриса фильмов для взрослых покончила с собой стало известно 2 июля. О суициде сообщил ее парень Рустам в социальной сети.

Кристина Лисина под псевдонимом Kris the foxx снималась в эротических фильмах. Год назад она бросила индустрию и встретилась с молодым человеком Рустамом, с которым начали жить вместе. Актриса была сиротой, ее приемная мать то сдавала в детдом, то брала обратно девочку.

Как известно, 29-летняя актриса переехала в Санкт-Петербург из Красноярска. Девушка с 13 лет мечтала сниматься в фильмах для взрослых: «Мысли о порно были у меня уже лет с 13, когда я в первый раз увидела запретные кадры. Посмотрела и подумала: блин, вы все не так делаете. И потом прошло время, жизнь сама меня привела в эту индустрию. О чем мечтала, то и получилось».

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