«У нас с Кристиной все было хорошо»: история жизни наложившей на себя руки российской звезды фильмов для взрослых Кристины Лисиной

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5 июля 2021, 16:42 Турана Гулиева

Фото из открытых источников

Как сообщает Lenta.ru, появились подробности жизни российской звезды фильмов для взрослых. Её возлюбленный Рустам поделился деталями жизни со звездой в интервью изданию.



По его словам, они вместе жили в Санкт-Петербурге в съемной квартире. Начали встречаться прошлой осенью, на тот момент девушка прекратила сниматься в фильмах для взрослых.



Рустам рассказывает: «В последние дни у нас с Кристиной все было хорошо. Я отучил ее курить, она перестала пить алкоголь, мы ходили на кроссфит по понедельникам, средам и пятницам, а остальные дни занимались дома».



Так же он поделился, что девушка за день до самоубийства долго рисовала и не спала всю ночь, держа в руке подаренную им монетку с гравировкой «Ты всегда в моем сердце».



Мобильный телефон девушки был сломан, по словам ее молодого человека, утром Лисина собралась в салон красоты и на шопинг.



Рустам добавил, что чувствует себя потерянным, но старается не впадать в депрессию. В понедельник, 5 июля, он отправился в морг за телом погибшей.



Напомним, о том, что российская актриса фильмов для взрослых покончила с собой стало известно 2 июля. О суициде сообщил ее парень Рустам в социальной сети.





Кристина Лисина под псевдонимом Kris the foxx снималась в эротических фильмах. Год назад она бросила индустрию и встретилась с молодым человеком Рустамом, с которым начали жить вместе. Актриса была сиротой, ее приемная мать то сдавала в детдом, то брала обратно девочку.

Как известно, 29-летняя актриса переехала в Санкт-Петербург из Красноярска. Девушка с 13 лет мечтала сниматься в фильмах для взрослых: «Мысли о порно были у меня уже лет с 13, когда я в первый раз увидела запретные кадры. Посмотрела и подумала: блин, вы все не так делаете. И потом прошло время, жизнь сама меня привела в эту индустрию. О чем мечтала, то и получилось».

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