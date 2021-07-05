Вакцину от ковида «ЭпиВакКорона» зарегистрировали под товарным знаком AURORA-CoV

Аргументы Недели → Общество 13+

5 июля 2021, 16:50 Источник: Интерфакс

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 «ЭпиВакКорона-Н», разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», получила название «AURORA-CoV».

Товарный знак «AURORA-CoV» зарегистрировал Роспатент (Федеральная служба по интеллектуальной собственности). Заявка на регистрацию товарного знака была подана центром «Вектор» 18 июня.

Глава Роспатента Григорий Ивлиев пояснил, что «регистрация товарного знака на запатентованный продукт дает значительные преимущества при его продвижении как на российском, так и на зарубежном рынках».

Вакцина «ЭпиВакКорона-Н» является модернизированным вариантом уже зарегистрированной пептидной вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», которую в России с апреля применяют для массовой вакцинации населения.

Как пояснили разработчики, вторая вакцина «Вектора» разработана по той же технологии, что и «ЭпиВакКорона», но в ней два пептида объединены в один для удобства синтеза и простоты масштабирования.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости