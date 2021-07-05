Опыт не всегда помогает в пожилом возрасте: почему надо пересадить пенсионеров на пассажирские места

Аргументы Недели → Общество 13+

5 июля 2021, 16:24 Мэри Саямян

Фото из открытых источников

Пока общество делится на антипривовочников и тех, кто впереди всей планеты бежит делать необязательную вакцинацию, чтобы не остаться без работы, «Аргументы недели» предлагают задуматься над еще одним важным вопросом. Сколько должно быть лет человеку, чтобы он пересел с руля своей машины в общественный транспорт или на пассажирское сиденье? Давайте разберемся.



С 2021 года получить права на управление транспортным средством можно с 16 лет, главное, чтобы во время вождения с начинающим водителем был специально обученный человек. А с совершеннолетия уже можно будет кататься самостоятельно без наблюдения взрослого. Так прописано в законе и с этим ничего не поделать. Но почему закон молчит о том, со скольки лет оставить водительское сиденье и пересесть на место пассажира?





Врачи говорят, что с шестидесяти лет у человека падает зрение, ухудшается реакция, да и ряд болезней, связанных с возрастом, стремительно растет. На сегодняшний день практически каждому третьему водителю больше шестидесяти. Население стареет, это естественно, но почему закон молчит, если безопасность на дорогах шаткая? Ясное дело, что пенсионная реформа внесла свои коррективы в социальную жизнь, но стоило бы подумать о лишении прав пожилых лиц, которые попадали больше двух раз в аварии, или тем, кто по состоянию здоровья не в силах быть внимательным на дорогах.

В ЗАО в марте месяце случилось ДТП. За рулем белой Ауди оказалась семейная пара, которая ехала забрать сына из детского сада. На встречу к ним направлялось Рено серого цвета, за рулем которой оказалась восьмидесятилетняя жительница Москвы. Женщина перепутала газ и тормоз. В результате этого произошло столкновение, из-за которого у белой Ауди сильно пострадала передняя часть. Благо, страшного ничего не случилось.

Михаил, водитель Ауди говорит, что когда ждал ДПС, к нему подошел мужчина и сказал, что эта женщина чуть его сына машиной не задавила, что это не первый случай, когда во дворе детского сада эта женщина попадает в ДТП.





Другой случай произошел в мае в том же ЗАО. Вот, что говорит потерпевший: Провожал девушку, ехал спокойно, никому не мешал, слышу, что девушка кричит, чтобы я остановился, потому что чуть ли не по встречке едет какой-то дедуш

ка на Ниве. Благо, рядом был поворот к заправке. Не знаю, что бы было, но очень хочу, чтобы пожилых людей обследовали постоянно на право водить. Ведь у мужчины случился инфаркт за рулем. Это страшно.

Еще один случай случился несколько лет назад, но так сильно запомнился пострадавшему, что он вспоминает о нем по сей день: Решил поехать в Сочи на машине. Еду и понимаю, что мне вызов бросает пожилой мужчина, хотя его тачка явно не для пожилого. В итоге он меня выиграл на гонке. Оказалось, что он едет проверяться каждые два года, потому что его сын попал в аварию с пожилым мужчиной, но погиб. Теперь мужчина, зная эту боль, не хочет причинить ее другим, поэтому следит за здоровьем и своим пребыванием на дорогах в таком возрасте.





Дмитрий Ларионов, председатель Свердловского отделения по защите прав автомобилистов уверен, что лишать прав после наступления определенного возраста, конечно, не выход. Все-таки нужно смотреть на состояние здоровья. Бывает, и в 30 лет у человека целый букет болезней. Но при этом сегодняшняя практика, когда водителей проверяют раз в десять лет при смене прав, себя явно изжила. Особенно в пожилом возрасте. Один и тот же водитель в 60 лет и 70, по сути, разные люди по состоянию здоровья.

Было бы неплохо сделать так, как в Италии. Там пожилые водители обязаны подтверждать право управлять автомобилем каждые пять лет после наступления 50 лет, а после 75 лет каждые три года. Вполне вероятно, что если ввести в Россию такой алгоритм действий, то аварий станет меньше, а следовательно, и пробок.

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