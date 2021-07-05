Профессии будущего в мире роботов и виртуальной реальности

Аргументы Недели → Общество 13+

5 июля 2021, 15:36 Виктория Курашова

Фото из открытых источников

Новые изобретения всё больше упрощают жизнь и заменяют собой ручной труд. Роботы могут производить сложнейшие расчёты, развлекать детей, делать уборку, заниматься медициной. Но ведь кто-то должен создавать и контролировать современные разработки. Мы представим вам перспективные профессии будущего.

Робототехник.

По направлению робототехники существует множество профессий, так как машину нужно придумать, собрать, обслужить. Более того, роботы распространены во всех сферах нашей жизни, и в каждой нужен свой проектировщик: один сделает игрушки, другой - домашнего робота, третий - создаст помощника военным. Существует и, так называемый, консьерж роботехники, который следит за роботами-швейцарами, уборщиками, официантами, певцами в гостиницах Японии, Китая, Америки.

Роботехники всегда будут пользоваться спросом на рынке труда во всём развитом мире. Эта работа творческая и высокооплачиваемая, но ответственная и слаборазвитая в России.

VR/AR разработчик.

Уже сегодня с обзором в 360 градусов можно, лишь надев специальные очки и шлем, пройти необычную игру или посмотреть фильм, отправиться в музей или космос. VR/AR разработчики занимаются созданием дополнительной и виртуальной реальности, которая не только развлекает, но и помогает в образовании, медицине, военной промышленности. Находясь в виртуальной действительности, можно и увидеть, и почувствовать всё, как в реальном мире.

Любой VR/AR разработчик должен быть хорошим программистом, понимать в 3D-моделировании, быть креативным и обладать прекрасным воображением. Таких специалистов немного, потому даже новичкам в регионах платят больше 40 тыс. рублей в месяц.

Но можно столкнуться со сложностями с образованием. В учебных заведениях нет отдельной программы для таких разработчиков, существуют лишь небольшие курсы по VR/AR для IT-специалистов.

Разработчик робоэтики.

Совсем скоро роботы займут места половины рабочих планеты. Если изучить сферу развития новых технологий, то теория о роботах, которые могут потребовать человеческие права, не кажется слишком далёкой и нереальной. Когда-нибудь придётся научиться регулировать правовые отношения между роботами и людьми.

Но пока что разработчиком этики робототехники можно назвать лишь того, кто отвечает за бережное обращение с техникой и контролирует безопасное для людей внедрение роботов в общество.

В отличие от описанных выше эта профессия ещё не существует как отдельная специальность.

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